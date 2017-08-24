Калужанка угнала велосипед

30-летняя калужанка рискует сесть в тюрьму за кражу велосипеда, стоимостью 12 000 рублей, сообщает в четверг, 24 августа, УМВД по Калуге. 30-летняя женщина угнала его из подъезда дома, где живут её знакомые.

Хозяйка двухколесного транспорта обратилась в полицию и вскоре воровка была задержана. Она не придумала ничего лучше, чем попытаться загнать велосипед по дешёвке, приставая к прохожим в центре Калуги. В итоге полицейские нашли и задержали женщину в течение трёх часов.

Оказалось, калужанка ранее уже была судима за кражу. На неё возбудили очередное уголовное дело.