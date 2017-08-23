В Калуге поймали воров, обокравших 16 магазинов

С апреля по август в Калуге наблюдался всплеск краж из торговых павильонов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калуге в среду, 23 августа, воров удалось изловить.
- В целях выявления лиц, совершивших данные преступления, оперативниками был реализован комплекс розыскных мероприятий, в результате которых была задержана группа ранее судимых граждан в возрасте от 39 до 45 лет, - сообщают в ведомстве.
На данный момент им вменяют 16 краж. Полиции удалось выяснить, что воры проникали в торговые точки, которые торгуют продуктами и табаком, по ночам. Похищенное они вывозили на своём личном транспорте.
- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 и пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража».
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