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Калужанка заплатит 100 тысяч за регистрацию мигрантов

22.08.2017 15:17 2 988
Калужанка заплатит 100 тысяч за регистрацию мигрантов

20-летняя калужанка признана виновной в фиктивной регистрации мигрантов. 

- Она оформила в филиале «Почты России» уведомление о прибытии иностранных граждан по месту своей регистрации. При этом иностранцы в её квартире не проживали, - сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба областной прокуратуры. 

Девушка признала себя виновной. Суд приговорил её  к штрафу в размере 100 тысяч рублей.


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Тэги: криминал

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