Калужанка заплатит 100 тысяч за регистрацию мигрантов

20-летняя калужанка признана виновной в фиктивной регистрации мигрантов.
- Она оформила в филиале «Почты России» уведомление о прибытии иностранных граждан по месту своей регистрации. При этом иностранцы в её квартире не проживали, - сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба областной прокуратуры.
Девушка признала себя виновной. Суд приговорил её к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
|
Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего 22.08.2017 08:33
Кража на два миллиона: из магазина вынесли 370 пар обуви 21.08.2017 10:22
Гаишники потребовали от водителя взятку в 100 тысяч 17.08.2017 15:49
У 27-летнего мужчины нашли почти 600 граммов наркотиков 17.08.2017 14:11
Грабитель попался, когда второй раз похитил водку в одном магазине 17.08.2017 12:30
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: