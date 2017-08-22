Калужанка заплатит 100 тысяч за регистрацию мигрантов

22.08.2017 15:17 988

20-летняя калужанка признана виновной в фиктивной регистрации мигрантов.

- Она оформила в филиале «Почты России» уведомление о прибытии иностранных граждан по месту своей регистрации. При этом иностранцы в её квартире не проживали, - сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба областной прокуратуры.

Девушка признала себя виновной. Суд приговорил её к штрафу в размере 100 тысяч рублей.