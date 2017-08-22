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Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего

22.08.2017 08:33 7 1185 Елена Французова
Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего

Жители Обнинска 24 и 29 лет  признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В декабре 2015 года пьяные мужчины находились возле одной из школ  Обнинска.

- Увидев идущего им навстречу незнакомого жителя города, они беспричинно напали на него, избили, после чего несколько раз прыгнули ногами на спину потерпевшего, - сообщает в понедельник, 21 августа, областная прокуратура. 

В ходе судебного заседания отморозки свою  вину признали частично. 

Суд приговорил 24-летнего молодого человека к  трём годам лишения свободы в колонии строгого режима, 29-летнего - к трём с половиной годам. 

Кроме того, с них взыскано 800 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда.

Сторона защиты обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.


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Тэги: криминал

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