Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего

Жители Обнинска 24 и 29 лет признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В декабре 2015 года пьяные мужчины находились возле одной из школ Обнинска.
- Увидев идущего им навстречу незнакомого жителя города, они беспричинно напали на него, избили, после чего несколько раз прыгнули ногами на спину потерпевшего, - сообщает в понедельник, 21 августа, областная прокуратура.
В ходе судебного заседания отморозки свою вину признали частично.
Суд приговорил 24-летнего молодого человека к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима, 29-летнего - к трём с половиной годам.
Кроме того, с них взыскано 800 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда.
Сторона защиты обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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