Забавы ради молодые люди жестоко избили прохожего

Жители Обнинска 24 и 29 лет признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В декабре 2015 года пьяные мужчины находились возле одной из школ Обнинска.

- Увидев идущего им навстречу незнакомого жителя города, они беспричинно напали на него, избили, после чего несколько раз прыгнули ногами на спину потерпевшего, - сообщает в понедельник, 21 августа, областная прокуратура.

В ходе судебного заседания отморозки свою вину признали частично.

Суд приговорил 24-летнего молодого человека к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима, 29-летнего - к трём с половиной годам.

Кроме того, с них взыскано 800 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда.

Сторона защиты обжаловала приговор, однако судебная коллегия оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.