Большой куш: на 5,5 миллиона рублей наворовала банда в Калужской области и Подмосковье

18.08.2017 12:38 555

В пятницу, 18 августа, МВД России рассказала о совместной операции, которую провели сотрудники УМВД по Наро-Фоминскому району Московской области и УМВД по Калужской области.

- Задержаны трое мужчин в возрасте от 34 до 39 лет, подозреваемых в совершении серии краж, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК. - Установлено, что злоумышленники, повреждая стекла окон, незаконно проникали в частные дома, откуда похищали денежные средства, ювелирные украшения и личные вещи граждан.

Во время обыска у задержанных обнаружили часть похищенного. Их подозревают в девяти кражах на территории Калужской и Московской областей. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража».

Суд постановил заключить злодеев под стражу.