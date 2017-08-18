Большой куш: на 5,5 миллиона рублей наворовала банда в Калужской области и Подмосковье

В пятницу, 18 августа, МВД России рассказала о совместной операции, которую провели сотрудники УМВД по Наро-Фоминскому району Московской области и УМВД по Калужской области.
- Задержаны трое мужчин в возрасте от 34 до 39 лет, подозреваемых в совершении серии краж, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК. - Установлено, что злоумышленники, повреждая стекла окон, незаконно проникали в частные дома, откуда похищали денежные средства, ювелирные украшения и личные вещи граждан.
Во время обыска у задержанных обнаружили часть похищенного. Их подозревают в девяти кражах на территории Калужской и Московской областей. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража».
Суд постановил заключить злодеев под стражу.
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