С матерком и огоньком: чета зэков напала на полицейского и оторвала погон

18.08.2017 09:31 1416

В пятницу, 18 августа, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на семейную парочку: 23-летнего ранее судимого за кражу и разбой мужчину и его 31-летнюю ранее судимую за кражу супругу. Их подозревают в применении насилия к представителю власти, а также в оскорблении его. Оба подозреваемых являются жителями села Ульяново.

15 августа в полицию этого села поступило сообщение, что пьяные мужчина и женщина пристают к людям в супермаркете. Прибыв на место, стражи порядка потребовали буйную парочку показать документы. Поскольку их не оказалось, полицейские потребовали проехать с ними в отделение.

- Правонарушители поначалу согласились, однако около кассы возник словесный конфликт, во время которого подозреваемая ударила одного из полицейских в грудь, а ее супруг попытался повалить сотрудника. Кроме того, женщина сорвала погон с его форменного обмундирования, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Матерящуюся супружескую пару всё-таки доставили в отделение полиции. Там женщина вновь ударила полицейского.

Расследование уголовного дела продолжается. Бонни и Клайду ульяновского разлива грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: калужское региональное управление Следственного комитета.