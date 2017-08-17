Гаишники потребовали от водителя взятку в 100 тысяч

В Обнинске бывших сотрудников ДПС обвиняют в получении взятки.
- В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2016 года два сотрудниками ДПС ОГИБДД остановили автомобиль под управлением местного жителя, - сообщает в четверг, 17 августа, калужская областная прокуратура. - При проверке документов они усмотрели в действиях водителя признаки административного правонарушения.Однако привлекать к ответственности водителя не стали, а потребовали от него 100 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал им часть суммы.
В феврале 2017 года при получении оставшихся денег сотрудники полиции были задержаны.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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