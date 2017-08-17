У 27-летнего мужчины нашли почти 600 граммов наркотиков

В Малоярославецком районе полиция задержала 27-летнего мужчину, которого подозревают в хранении растений, содержащих наркотические средства.

По версии следствия, предполагаемый виновник нигде не работал и свободное время тратил на осмотр дачных участков, где искал растущий мак.

- После очередной такой «прогулки» гражданин был задержан, - отмечают в четверг, 17 августа, в УМВД по Калужской области. - При личном досмотре у подозреваемого изъято 592, 9 гр. наркотического средства «маковая соломка».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.