У 27-летнего мужчины нашли почти 600 граммов наркотиков

В Малоярославецком районе полиция задержала 27-летнего мужчину, которого подозревают в хранении растений, содержащих наркотические средства.
По версии следствия, предполагаемый виновник нигде не работал и свободное время тратил на осмотр дачных участков, где искал растущий мак.
- После очередной такой «прогулки» гражданин был задержан, - отмечают в четверг, 17 августа, в УМВД по Калужской области. - При личном досмотре у подозреваемого изъято 592, 9 гр. наркотического средства «маковая соломка».
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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