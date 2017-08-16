Калужские бизнесмены обманули банки на 58 миллионов

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег.
- Подозреваемые в период с 2012 года по 2014 год, предоставляя в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и имуществе принадлежащего им общества с ограниченной ответственностью, неоднократно получали кредиты, обязательства по которым в полном объеме не исполнили, - рассказали в среду, 16 августа, в УМВД по Калужской области. - С целью дальнейшей легализации, данные денежные средства переводились на счета иных организаций, подконтрольных фигурантам уголовного дела.
Общий ущерб оценивается в 58,6 миллиона рублей.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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