Калужские бизнесмены обманули банки на 58 миллионов

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении предпринимателей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

- Подозреваемые в период с 2012 года по 2014 год, предоставляя в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и имуществе принадлежащего им общества с ограниченной ответственностью, неоднократно получали кредиты, обязательства по которым в полном объеме не исполнили, - рассказали в среду, 16 августа, в УМВД по Калужской области. - С целью дальнейшей легализации, данные денежные средства переводились на счета иных организаций, подконтрольных фигурантам уголовного дела.

Общий ущерб оценивается в 58,6 миллиона рублей.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.