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77-летний развратник из Боровска оказался психически больным

15.08.2017 16:28 2 1093 Оксана КОЛОСОВА
77-летний развратник из Боровска оказался психически больным

Следственный комитет Калужской области завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого является 77-летний житель Боровска. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних детей, а также угрозе убийством.

- По версии следствия, летом 2016 года пенсионер демонстрировал свои половые органы малолетним детям на улицах Боровска, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области во вторник, 15 августа. – Мужчина раздевался, предварительно убедившись, что дети наблюдают за ним. В двух случаях потерпевшими оказались 6-летний и 11-летний ребёнок, которые гуляли на улице одни, в третьем жертвами развратника стали четверо ребятишек такого же возраста.

Кроме того, однажды обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и угрожал нескольким детям в возрасте от 6 до 15 лет убить их, если те не покинут двор дома.

В ходе расследования в отношении фигуранта была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что у пенсионера имеются значительные психические нарушения, в том числе на фоне длительного пьянства, сопровождающиеся бредовыми идеями преследования.

- Согласно выводам врачей, мужчину необходимо лечить в психиатическом стационаре, - сообщает Следственный комитет. – В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.


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Тэги: криминал

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