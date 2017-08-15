Уголовное дело завели на директора калужской волейбольной команды

В понедельник, 14 августа, региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении директора волейбольного спортивного клуба «Ока» из Калуги. Его подозревают в невыплате заработной платы.

- В июле 2015 года директор заключил с игроками клуба договоры о сотрудничестве, согласно которым спортсменам полагалась выплата компенсации расходов на питание, - отмечают следователи. - Решением суда по заявлению спортсменов данные договоры были признаны срочными трудовыми договорами, а причитающиеся по договорам компенсации - заработной платой. По материалам следствия, в 2016 году руководитель волейбольного клуба «Ока» не выплатил одному из игроков команды причитающиеся ему за четыре месяца денежные средства. При этом, необходимые для этого, достаточно крупные, суммы поступили на счет клуба в виде субсидирования из регионального Минспорта.

В распоряжение следствия поступили заявления еще восьми игроков клуба по аналогичному вопросу - о невыплате заработной платы. Решение по ним будет принято в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.