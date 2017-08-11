Мужчину, которого судят за секс с 15-летней, признали отцом её ребёнка

Жителя Калуги, в отношении которого возбуждено уголовное дело за половую связь с 15-летней девушкой, признали отцом её ребёнка. Малышка родилась в марте этого года, сообщили в пятницу, 11 августа, в прокуратуре Калужской области.
В ведомстве отмечают, что обвиняемый занимался сексом с несовершеннолетней в 2015-16 годах.
- Согласно заключению судебно медицинской генетической экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, отцом ребенка с вероятностью не менее 99,93% является обвиняемый, - подчёркивают в прокуратуре.
Новоиспеченному отцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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