Мужчина метнул камень в спину полицейскому

В Кирове 36-летний мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, 29 июля полицейские прибыли в одну из квартир Кирова по сообщению о конфликте двух граждан, сопровождавшимся избиением.

- При задержании правонарушитель бросил камень в сторону полицейского и попал в спину стражу порядка, – рассказали нам 10 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Известно, что подозреваемый нигде не работает, ранее был судим за совершение кражи, грабежа, разбоя и изнасилования.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.