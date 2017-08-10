Калужанину грозит пожизненное заключение за нападение на полицейских

Как мы рассказывали, в октябре прошлого года ссора с таксистом на улице в Калуге Гурьянова закончилась стрельбой.

В полицию позвонил таксист. Водитель сообщил, что дверь его машины погнул молодой парень. На место выехал участковый. Он потребовал от подвыпившего дебошира последовать с ним в отделение.

В ответ на это 26-летний мужчина стал нецензурно оскорблять полицейского.

- После этого, не желая следовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, обвиняемый нанес руками находившемуся рядом сотруднику патрульно-постовой службы по голове не менее четырех ударов, а затем достал нож, которым пытался ранить участкового, - сообщает в четверг, 10 августа, калужская областная прокуратура.

Утихомирить калужанина удалось лишь после того, как полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За посягательство на жизнь полицейского, применение насилия и оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.