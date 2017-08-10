Калужанину грозит пожизненное заключение за нападение на полицейских

Как мы рассказывали, в октябре прошлого года ссора с таксистом на улице в Калуге Гурьянова закончилась стрельбой.
В полицию позвонил таксист. Водитель сообщил, что дверь его машины погнул молодой парень. На место выехал участковый. Он потребовал от подвыпившего дебошира последовать с ним в отделение.
В ответ на это 26-летний мужчина стал нецензурно оскорблять полицейского.
- После этого, не желая следовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, обвиняемый нанес руками находившемуся рядом сотруднику патрульно-постовой службы по голове не менее четырех ударов, а затем достал нож, которым пытался ранить участкового, - сообщает в четверг, 10 августа, калужская областная прокуратура.
Утихомирить калужанина удалось лишь после того, как полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За посягательство на жизнь полицейского, применение насилия и оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
|
В Калуге нелегалы жили в цеху по переработке вторсырья 10.08.2017 10:46
15 лет грозит мужчине, убившему соседа-«вампира» 09.08.2017 12:11
Отец зарезал сына за аморальный поступок 08.08.2017 16:48
20-летний псих развратил 50 девочек 08.08.2017 13:24
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: