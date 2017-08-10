В Калуге нелегалы жили в цеху по переработке вторсырья

В Калуге на предприятии по переработке пластика и производству промышленной полиэтиленовой пленки сотрудники полиции обнаружили 10 незаконно работающих гастарбайтеров. Четверо из них оказались нелегалами.
- Четверо из задержанных иностранных граждан фактически проживали в помещении цеха, - сообщает в четверг, 10 августа, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Полицейские составили 17 административных протоколов.
Каждого гастарбайтера оштрафовали на 2000 рублей. Четверо мужчин помещены в специальное учреждение для последующего выдворения из России.
Устанавливается личность работодателя.
Фото: УМВД по Калужской области.
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