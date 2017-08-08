Отец зарезал сына за аморальный поступок

Вечером в понедельник, 7 августа, в Перемышле произошло убийство. Задержан 64-летний мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал своего 40-летнего сына.
- По версии следствия, подозреваемый, используя нож для убоя скота, совершил убийство своего старшего сына, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, отец ранее конфликтовал с сыном из-за недостойного поведения последнего. Незадолго до совершения преступления подозреваемый застал потерпевшего за аморальным поступком, совершенным с сожительницей младшего сына.
Пенсионер задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СК по Калужской области.
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