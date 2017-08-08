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20-летний псих развратил 50 девочек

08.08.2017 13:24 19 4970 Оксана КОЛОСОВА
20-летний псих развратил 50 девочек

В скором времени перед судом предстанет 20-летний житель Боровска, которого обвиняют в совершении преступлений против детей посредством социальной сети. Одной потерпевшей девочке 11 лет, она живёт в Вологодской области. Другой – 10, она из Омской области.

Как нам рассказали в пресс-службе Следственного комитета, с обеими девочками молодой человек познакомился в соцсети. Он просил школьниц, чтобы они сфотографировали или сняли на видео свои интимные органы. В случае отказа извращенец грозил детям взломать их компьютер или телефон. После этого девочки выполнили требования злоумышленника.

- В ходе расследования в отношении фигуранта проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что молодой человек страдает психическим расстройством, не мог понимать характер совершаемых действий и руководить ими, - комментируют в Следственном комитете. – В связи с этим уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Между тем, следователи продолжают выявлять эпизоды с участием боровского интернет-извращенца из Калужской области. Предположительно, его жертвами стали не менее 50 детей из разных регионов страны.


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Тэги: криминал дети

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