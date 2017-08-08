Отец заставлял 7-летнего сына смотреть, как он занимается сексом

Следственный комитет Калужской области завершил расследование уголовного дела по статье 132 УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Его фигурантом является мужчина, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности собственного сына. Ребёнку на тот момент было 7-8 лет.

- Родители мальчика живут отдельно. Однажды, когда мать забирала сына с дачи, где тот находился вместе с отцом и его подругой, она заметила на теле ребёнка повреждения, - рассказали нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области во вторник, 8 августа. – Женщина повела сына к психологу, и там мальчик рассказал, что папа под угрозой убийства заставлял его смотреть, как он совершает половой акт со своей подругой. Кроме того, мужчина заставлял сына трогать его половые органы, а также трогал половые органы ребёнка.

В ходе следствия выявлено три подобных эпизода, совершённых в период с 2014-го по 2016-й годы. Впрочем, обвиняемый свою вину не признаёт.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.