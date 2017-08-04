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Депутата обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона

04.08.2017 12:30 0 330 Дмитрий Ивьев
Депутата обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона

В Кировском районе возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего депутата сельской думы.

- По версии следствия, подозреваемый зная, что его знакомый желает приобрести на территории района здание для ведения бизнеса, предложил свою помощь в совершении сделки, - рассказали в пятницу, 4 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для этого он приобрел нежилое здание в свою собственность за 120 тысяч рублей. Однако в дальнейшем на это здание был наложен арест в связи с наличием долгов у депутата. Еще в 2015 году депутат получил от покупателя 1,5 миллиона рублей, но до сих пор недвижимость на знакомого не переоформил, полученные деньги не вернул.

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Расследование сейчас продолжается.


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Тэги: криминал

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