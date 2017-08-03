За вырубку 289 деревьев мужчине грозит 7 лет колонии

43-летнему жителю Детчино грозит до 7 лет лишения свободы за вырубку 289 деревьев в Боровском районе.
Преступление было совершено осенью 2016 года, когда обвиняемый работал заместителем директора одного из лесозаготовительных предприятий.
- Мужчина дал указание одной из бригад предприятия на вырубку леса, предоставив необходимые пилы и трактор, - рассказали в четверг, 3 августа, в прокуратуре Калужской области. - Во исполнение незаконного требования руководителя бригадой произведена рубка 47 осин, 149 берез и 93 елей, что в общем объеме составило 293 кубических метра.
Общий ущерб оценен в 2 952 696 рублей.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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