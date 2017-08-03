Пять участков с коноплёй нашли в Калужской области

На территории Калужской области полиция продолжает профилактическую акцию «Мак-2017». Она продлится до 30 сентября.
- Основные цели мероприятий - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотикотических средств растительного происхождения, - рассказали в среду, 2 августа, в УМВД по Калужской области.
В течение месяца, с 13 июня по 15 июля, в нашем регионе обнаружено 5 участков, на которых выращивалась конопля. Всего изъято из незаконного оборота более 26 килограммов наркотиков.
- Обо всех известных фактах незаконного выращивания мака и конопли, а также о дикорастущих очагах, лицах, причастных к культивированию и незаконному обороту наркотических средств, о местах хранения и сбыта наркотиков можно сообщить по телефону доверия 8 (4842) 56-08-56 или в дежурную часть по номеру 02, с мобильного - 102, - подчёркивают полицейские.
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