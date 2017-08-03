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Двоих калужан задержали с крупной партией наркотиков

03.08.2017 08:52 0 361 Дмитрий Ивьев
Двоих калужан задержали с крупной партией наркотиков

Калужская полиция на днях направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено в отношении двух жителей областного центра. Молодых людей обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.

- С сентября 2016 года они организовали деятельность по сбыту наркотических веществ, так называемых «соли» и «спайса», посредством помещения их партиями в тайники-закладки, - сообщили в среду, 2 августа, в УМВД по Калужской области. - Чтобы реализовать наркотические вещества, молодой человек посредством переписки через один из популярных мессенжеров вступил в сговор с другим лицом, и они, распределив соответствующие роли, наметили схему и способ распространения товара.

У обвиняемых изъяли 750 граммов «спайса» и «соли». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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