Пассажиры угнали у таксиста машину и застряли в грязи

Трёх жителей Боровского района подозревают в разбое и неправомерном завладении автомобилем.

Молодые люди вызвали таксиста, а когда тот приехал, начали угрожать физической расправой и заставили мужчину покинуть водительское сиденье. Затем они затолкали таксиста на пассажирское сиденье машины и поехали кататься.

- В полной мере насладиться поездкой им не удалось, так как Chevrolet забуксовал и застрял в грязи, - сообщает 2 августа пресс-служба УМВД по Калужской области.

Подозреваемые задержаны. Полицейским они пояснили, что просто хотели немного покататься.