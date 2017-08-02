Пассажиры угнали у таксиста машину и застряли в грязи

Трёх жителей Боровского района подозревают в разбое и неправомерном завладении автомобилем.
Молодые люди вызвали таксиста, а когда тот приехал, начали угрожать физической расправой и заставили мужчину покинуть водительское сиденье. Затем они затолкали таксиста на пассажирское сиденье машины и поехали кататься.
- В полной мере насладиться поездкой им не удалось, так как Chevrolet забуксовал и застрял в грязи, - сообщает 2 августа пресс-служба УМВД по Калужской области.
Подозреваемые задержаны. Полицейским они пояснили, что просто хотели немного покататься.
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