Столичный гость пытался сбыть фальшивки в калужской глубинке

59-летний гражданин Армении, проживавший до задержания в Московской области, признан виновным в хранении, перевозке и сбыте одной из 17 заведомо поддельных пятитысячных купюр.
В феврале 2017 года он зашёл в магазин в деревне Папино Жуковского района. Мужчина попытался расплатиться за шесть пачек сигарет поддельной купюрой. Бдительный продавец вызвала полицию.
Установлено, что приобрёл фальшивки мужчина на строительном рынке на Киевском шоссе в Москве.
- Поддельные пятитысячные купюры он собирался сбывать в магазинах розничной торговли, расплачиваясь за различные товары на незначительные суммы, - сообщает в понедельник, 31 июля, калужская областная прокуратура.
Суд приговорил столичного гостя к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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