Разъярённая женщина плеснула в глаза сожителю уксусную кислоту

44-летняя жительница Тарусского района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.
В мае 2016 года женщина в пьяном виде во время ссоры плеснула в лицо своему сожителю пищевую уксусную эссенцию, - сообщает в четверг, 27 июля, областная прокуратура.
В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз.
Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть ещё обжалован.
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