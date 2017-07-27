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Разъярённая женщина плеснула в глаза сожителю уксусную кислоту

27.07.2017 10:46 9 1319 Елена Французова
Разъярённая женщина плеснула в глаза сожителю уксусную кислоту

44-летняя жительница Тарусского района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

В мае 2016 года женщина в пьяном виде во время ссоры плеснула в лицо своему сожителю пищевую уксусную эссенцию, - сообщает в четверг, 27 июля, областная прокуратура.

В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть ещё обжалован.


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Тэги: криминал

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