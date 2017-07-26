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Интрижка на вокзале: 60-летний мужчина остался без золота, денег и документов

26.07.2017 12:28 12 2418 Елена Французова
Интрижка на вокзале: 60-летний мужчина остался без золота, денег и документов

В дежурную часть в Обнинске на днях обратился местный житель. 60-летний мужчина заявил, что у него украли документы, 100 тысяч рублей, золотую цепочку и кольцо. Как выяснилось, незадолго до этого на вокзале он познакомился с молодой девушкой этнической внешности.

- Мужчина предложил ей выпить за приятное знакомство. Девушка с удовольствием согласилась, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

Выпивали прямо на платформе. Что было дальше, мужчина не помнит. Очнувшись, он обнаружил исчезновение документов, денег и украшений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Малоярославца.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.


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Тэги: криминал

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