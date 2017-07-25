Подарок для любимой обернулся штрафом в 180 тысяч

В Барятинском районе вынесен приговор 48-летнему мужчине, который в апреле этого года повторно попался пьяным за рулём.
- Он поехал на машине в магазин за подарком своей жене, так как в этот день была годовщина их знакомства, - рассказали во вторник, 25 июля, в прокуратуре Калужской области. По дороге водитель был остановлен сотрудниками ДПС. От освидетельствования он отказался, но пояснил, что в этот день употреблял спиртное.
Решением суда автомобилист оштрафован на 180 тысяч рублей. Также в течение двух лет он лишён права управлять автомобилем.
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