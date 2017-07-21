Взятку в 750 000 рублей пытались дать в Калуге

В Калуге за дачу взятки следователю Следственного комитета задержана 55-летняя адвокат. Преступление совершено в четверг, 20 июля.
- Адвокат калужской коллегии адвокатов передала следователю по особо важным делам взятку в виде денег в сумме 750 000 рублей, рассчитывая на совершение следователем заведомо незаконных действий по находящемуся в его производстве уголовному делу - изменение меры пресечения двоим обвиняемым, содержащимся под стражей, на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества, - рассказали нам в пятницу в региональном управлении Следственного комитета. - Передача денег происходила в рамках оперативного эксперимента, проводимого оперативным подразделением УМВД России по Калужской области совместно со следователем СК России.
На допросе в следственном отделе взяткодатель дала признательные показания. По уголовному делу ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с штрафом до 45 миллионов рублей.
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