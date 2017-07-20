В редакцию портала kp40.ru обратился один из наших читателей с просьбой выяснить, как идёт расследование убийства главного специалиста министерства экономического развития Калужской области Евгения БОЛЬШОВА.
Преступление было совершено ровно год назад, вечером 20 июля 2016-го, на перекрёстке улиц Циолковского и Королёва рядом с магазином «Покровский хлеб». По версии следствия, в тот роковой вечер у потерпевшего возник конфликт с неизвестным, который нанёс мужчине удар в область шеи. Евгений Большов добрался до дома, где ему стало плохо. Вскоре он скончался. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате тупой травмы шеи, повлекшей отёк гортани. Это привело к дыхательной недостаточности и механической асфиксии.
Как рассказали нам год назад коллеги погибшего, Большов возвращался домой от своей матери:
- Позвонил жене, спросил, что купить в магазине, потом пришёл, еле говоря и держась за голову. Сказал, что с подонком подрался. Жена хотела вызвать «Скорую». Он сказал: «Пройдёт». Потом сел на диван и перестал дышать.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На пресс-конференции в региональном УМВД 26 июля 2016 года тогдашний врио начальника Управления Олег СТЕФАНКОВ сообщил, что полиция и Следственный комитет ведут активные совместные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника, а также очевидцев происшествия.
- Детали расследования раскрывать не стану, - говорил Стефанков. – Но я уверен, что это преступление будет раскрыто.
Однако, как нам сообщили в Следственном управлении СК РФ по Калужской области, убийца Евгения Большова до сих пор не найден. Нет и подозреваемых по этому уголовному делу. Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности преступника.
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