Женщина с поддельным паспортом набрала в Калуге кредитов на 1,23 миллиона

Калужский районный суд на днях вынес приговор 47-летней женщине из Московской области. Её признали виновной в мошенничестве.

- Летом 2016 года женщина решила путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие коммерческим банкам, - рассказали в среду, 19 июля, в прокуратуре Калужской области. Для этого ей понадобилось предоставить работникам банков заведомо ложные сведения о клиенте, обратившемся за оформлением кредитного договора. С помощью поддельных документов с ее фотографиями на другое лицо и других документов с ложными сведениями она получила в трех филиалах коммерческих банков, расположенных на территории Калуги, потребительские кредиты на суммы 780 тыс., 299 тыс. и 157 тыс. рублей.

Ближайшие три года виновница проведёт в колонии.