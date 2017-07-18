Мигранта судят за убийство 22-летней девушки и её матери

Как мы уже рассказывали, в августе 2016 года в Обнинске убили 22-летнюю девушку и её 47-летнюю мать. В преступлении подозревается 26-летний приезжий из Узбекистана.
- В вечернее время обвиняемый пришёл домой к своей девушке, проживавшей совместно с матерью, которая была против отношений своей дочери и парня и пыталась всячески разлучить молодых людей, - рассказали во вторник, 18 июля, в прокуратуре Калужской области. - В ходе общения между обвиняемым и двумя женщинами произошел очередной словесный конфликт, во время которого мужчина схватил кухонный нож, которым нанёс потерпевшим множественные колото-резанные ранения, в результате чего обе скончались на месте преступления.
После совершения преступления обвиняемый попытался скрыться. Но его задержали в поезде Москва-Санкт-Петербург в районе Твери.
В ближайшее время дело начнёт рассматривать Калужский областной суд.
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