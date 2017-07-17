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У калужан украли 200 велосипедов

17.07.2017 15:38 7 878 Дмитрий Ивьев
У калужан украли 200 велосипедов

За полгода в Калужской области украли более 200 велосипедов. Такие данные в понедельник, 17 июля, опубликовало региональное управление МВД.

- Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане все еще продолжают оставлять свой двухколесный транспорт во дворах и подъездах многоквартирных домов, прикрепив их тросами или цепями с замками к перилам, - отмечают в полиции. - Как показывает практика, данные меры безопасности не останавливают злоумышленников.

Если все-таки есть необходимость на время оставить велотехнику без присмотра, в МВД советуют фиксировать её не только за раму, но и за колёса и руль.

В Калуге в последние дни задержали двоих похитителей велосипедов: юношей 21 и 15 лет. Они украли транспорт в подъездах многоэтажек.

Уголовная статья «Кража» предусматривает до двух лет лишения свободы, подчёркивают в полиции.


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Тэги: криминал

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