У калужан украли 200 велосипедов

За полгода в Калужской области украли более 200 велосипедов. Такие данные в понедельник, 17 июля, опубликовало региональное управление МВД.

- Несмотря на неоднократные предупреждения, граждане все еще продолжают оставлять свой двухколесный транспорт во дворах и подъездах многоквартирных домов, прикрепив их тросами или цепями с замками к перилам, - отмечают в полиции. - Как показывает практика, данные меры безопасности не останавливают злоумышленников.

Если все-таки есть необходимость на время оставить велотехнику без присмотра, в МВД советуют фиксировать её не только за раму, но и за колёса и руль.

В Калуге в последние дни задержали двоих похитителей велосипедов: юношей 21 и 15 лет. Они украли транспорт в подъездах многоэтажек.

Уголовная статья «Кража» предусматривает до двух лет лишения свободы, подчёркивают в полиции.