Геодезиста посадили на 8 лет за махинации с землёй

Калужский областной суд не смягчил приговор калужанину, осужденному ранее к 8 годам лишения свободы за мошенничество с земельными участками.
- Установлено, что 31-летний мужчина работал в одной из организаций геодезистом, имел опыт оформления, регистрации и продажи земельных участков, знал порядок их оформления в собственность и постановки на кадастровый учет, - рассказали в пятницу, 14 июля, в прокуратуре Калужской области. - Эти знания он использовал в целях совершения преступлений.
Мужчина использовал в качестве подставных лиц для оформления участков своих знакомых и отца. Их он заверил в законности требуемых от них действий.
- Выбрав незанятый земельный участок в селе Авчурино Ферзиковского района площадью 3 тыс. кв.м. вдали от жилых домов, он размежевал его, - подчёркивают в прокуратуре. - Затем представил в кадастровую палату недостоверные сведения о предоставлении в 1994 году Авчуринским сельским советом его знакомому участка площадью 3 тыс. кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, на основании которых земельный участок был поставлен на кадастровый учет, а затем зарегистрировано право собственности на него.
После оформления знакомым осужденного доверенности на имя осужденного, тот получил право пользования, владения и распоряжения земельным участком.
Аналогичным образом были оформлены документы еще на два земельных участка площадью 2,5 тыс. и 4 тыс. кв.м., расположенных в Авчурино.
Ущерб от действий мужчины оценили в 3 миллиона рублей. Кроме 8-летнего срока, он наказан штрафом в 1,4 миллиона.
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