В Калуге возле дороги нашли 3 килограмма наркотиков

На одной из улиц Калуги в траве возле проезжей части на днях найден пакет, в котором находилось 3 килограмма наркотического вещества - индола.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Кто именно оставил этот груз, выясняется. Как рассказали в прокуратуре Калужской области, отрава предназначалась для распространения среди жителей нашего города.
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