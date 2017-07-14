В Калуге возле дороги нашли 3 килограмма наркотиков

На одной из улиц Калуги в траве возле проезжей части на днях найден пакет, в котором находилось 3 килограмма наркотического вещества - индола.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Кто именно оставил этот груз, выясняется. Как рассказали в прокуратуре Калужской области, отрава предназначалась для распространения среди жителей нашего города.