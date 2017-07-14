С карточки калужанки украли 145 тысяч рублей

Ещё одна пенсионерка стала жертвой мошенника в Калуге.

- На номер сотового телефона 70-летней женщины, который был указан на сайте бесплатных объявлений в разделе съём жилья, позвонил мужчина и сообщил, что он в скором времени приезжает в командировку в Калугу и желает снять квартиру, - рассказали в пятницу, 14 июля, в УМВД по Калужской области. - Под предлогом внесения предоплаты за аренду неизвестный попросил сообщить ему лицевой счет банковской карты хозяйки жилья. Спустя некоторое время злоумышленник вновь позвонил владелице квартиры и попросил сделать возврат денег, так как он ошибочно перевел не 12 000, а 50 000 рублей.

После этого звонивший убедил пенсионерку сообщить ему данные карточки и снял со счёта калужанки 145 741 рубль.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Ведётся следствие.