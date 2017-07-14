Калужане хотели получить 22% годовых, но потеряли 450 тысяч

Трое жителей Калуги принесли в микрофинансовую организацию 450 тысяч рублей, рассчитывая получить прибыль в 22% годовых. Именно такие условия обещали им в компании. Но в итоге люди остались без денег. В пятницу, 14 июля, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.
- В подобных случаях вкладчикам, в основном пенсионерам, рассказывают, что чем больше вклад, тем больше будут проценты, - отмечают в УМВД. - Люди несут большие суммы, также привлекают близких и знакомых. По истечении некоторого времени офис закрывается, а обманутые граждане остаются без своих денег и без процентов.
Расследование сейчас продолжается.
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