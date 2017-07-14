Кража продуктов из магазина попала на видео

В Тарусе в одном из супермаркетов трое жителей подмосковного Чехова украли продукты. Их действия попали на запись камеры видеонаблюдения. Общий ущерб составил 8500 рублей.
Вынеся продукты из магазина, преступники направились к одной из палаток. Они собирались сдать продавцу товар и получить от него деньги. Но в этот момент их заметила сотрудница полиции. Девушка подошла проверить документы, но злоумышленники побежали к машине и попытались уехать. В городе был введён план «Перехват». Вскоре воришек задержали, рассказали нам в пятницу, 14 июля, в УМВД по Калужской области.
За кражу им грозит до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
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