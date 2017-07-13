Скончался мужчина, которого били лопатой при разбое под Калугой

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 10 июля, в посёлке Учхоза Дзержинского района совершено разбойное нападение на владельцев частного дома.
Четверо мужчин отжали балконную дверь на втором этаже и забрались в дом. Там в этот момент находились три человека – мужчины 69 и 50 лет и женщина 44 лет. Злоумышленники избили их лопатами и похитили 130 тысяч рублей. Также они завладели мобильным телефоном.
Как нам рассказали в четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области 69-летний пострадавший скончался в больнице.
Розыск преступников сейчас продолжается.
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