За текилу и виски мужчине грозит 4 года колонии

В Боровском районе нашли подозреваемого в грабеже. По версии следствия, 26-летний мужчина вынес две бутылки текилы и виски из супермаркета. Ущерб составил 2500 рублей.

- На выходе из магазина сотрудник торговой точки попытался остановить злоумышленника, однако тот стремительно скрылся, - рассказали нам в четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области. - Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По статье «Грабеж» злоумышленнику грозит до 4 лет колонии.