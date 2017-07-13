За текилу и виски мужчине грозит 4 года колонии

В Боровском районе нашли подозреваемого в грабеже. По версии следствия, 26-летний мужчина вынес две бутылки текилы и виски из супермаркета. Ущерб составил 2500 рублей.
- На выходе из магазина сотрудник торговой точки попытался остановить злоумышленника, однако тот стремительно скрылся, - рассказали нам в четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области. - Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По статье «Грабеж» злоумышленнику грозит до 4 лет колонии.
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