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Калужский рэкет: двое мужчин вымогали 950 тысяч рублей

12.07.2017 16:43 0 655 Дмитрий Ивьев
Калужский рэкет: двое мужчин вымогали 950 тысяч рублей

В среду, 12 июля, в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении двоих мужчин - 32 и 55 лет. Их обвиняют в вымогательстве 950 тысяч рублей у жителей Сухиничей.

- Поводами для вымогательства послужили задолженности потерпевших перед знакомыми обвиняемых, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для достижения задуманного они угрожали убийством, применяли насилие, причинив одному из потерпевших телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Один из обвиняемых уже был судим за аналогичное преступление в 2011 году.


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Тэги: криминал

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