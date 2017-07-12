Калужский рэкет: двое мужчин вымогали 950 тысяч рублей

В среду, 12 июля, в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении двоих мужчин - 32 и 55 лет. Их обвиняют в вымогательстве 950 тысяч рублей у жителей Сухиничей.
- Поводами для вымогательства послужили задолженности потерпевших перед знакомыми обвиняемых, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для достижения задуманного они угрожали убийством, применяли насилие, причинив одному из потерпевших телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Один из обвиняемых уже был судим за аналогичное преступление в 2011 году.
|
Торговец машинами обманул калужан на 2,3 миллиона 12.07.2017 12:05
Взятка полицейскому стоила мужчине 30 тысяч 12.07.2017 09:44
Из камеры хранения украли планшет 12.07.2017 08:56
Разбой под Калугой: хозяев дома до полусмерти избили лопатами 11.07.2017 15:23
В Калуге задержали похитителя оград с кладбищ 11.07.2017 14:32
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: