Калужский рэкет: двое мужчин вымогали 950 тысяч рублей

В среду, 12 июля, в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении двоих мужчин - 32 и 55 лет. Их обвиняют в вымогательстве 950 тысяч рублей у жителей Сухиничей.

- Поводами для вымогательства послужили задолженности потерпевших перед знакомыми обвиняемых, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для достижения задуманного они угрожали убийством, применяли насилие, причинив одному из потерпевших телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Один из обвиняемых уже был судим за аналогичное преступление в 2011 году.