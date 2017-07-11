В Калуге задержали похитителя оград с кладбищ

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего жителя Калуги. Его обвиняют в кражах оград с городских кладбищ.

- С декабря 2016 года до середины марта 2017 года мужчина совершал хищения металлических оград с кладбищ, находящихся на улицах Гурьянова, Труда, а также в деревне Спас, - сообщили во вторник, 11 июля, в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Пользуясь отсутствием окружающих, при помощи молотка он демонтировал металлические ограды, фрагменты которых переносил в свой легковой автомобиль, после чего сдавал в пункты приема металла.

Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.