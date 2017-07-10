18-летнему калужанину грозит до 20 лет колонии за наркотики

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего мужчины. Его подозревают в сбыте наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. По этой статье предусмотрено от 10 до 20 лет колонии.
- Местный житель посредством организации тайников-закладок распространял разовые дозы наркотика, фотографировал данные места и направлял электронное фото сообщнику, - рассказали в понедельник, 10 июля, в УМВД по Калужской области. - Тот, в свою очередь, находил наркозависимых лиц, сообщал им номер кошелька для перечисления денежных средств и непосредственно сбывал наркотики.
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