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Калужанка случайно призналась в мошенничестве

10.07.2017 10:50 1 1161 Дмитрий Ивьев
Калужанка случайно призналась в мошенничестве

В Мещовском районе возбудили уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат.

- Она заключила договор ипотечного займа на приобретение жилья, заведомо непригодного для проживания с детьми, расположенного на территории Брянской области, намеренно завысив его стоимость до размера материнского капитала с 330 000 до 430 000 рублей, - рассказали нам в понедельник, 10 июля, в УМВД по Калужской области. - Таким образом, женщина намеревалась незаконно присвоить 100 000 рублей.

Интересно, что о преступлении сообщила сама подозреваемая. Она пришла в полицию пожаловаться на посредников, которые обещали помочь ей в реализации ее, как оказалось, преступных планов, но обманули.

Женщине грозит до четырёх месяцев ареста.


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Тэги: криминал

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