Калужанка случайно призналась в мошенничестве

В Мещовском районе возбудили уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат.
- Она заключила договор ипотечного займа на приобретение жилья, заведомо непригодного для проживания с детьми, расположенного на территории Брянской области, намеренно завысив его стоимость до размера материнского капитала с 330 000 до 430 000 рублей, - рассказали нам в понедельник, 10 июля, в УМВД по Калужской области. - Таким образом, женщина намеревалась незаконно присвоить 100 000 рублей.
Интересно, что о преступлении сообщила сама подозреваемая. Она пришла в полицию пожаловаться на посредников, которые обещали помочь ей в реализации ее, как оказалось, преступных планов, но обманули.
Женщине грозит до четырёх месяцев ареста.
|
53-летний мужчина до смерти избил жену 07.07.2017 16:17
Чиновница попалась на фиктивной регистрации мигрантов 07.07.2017 15:58
Раскрыто убийство мужчины, которого искали в Кондрово 07.07.2017 12:51
Руководство калужской компании украло у банков 160 миллионов 07.07.2017 11:48
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: