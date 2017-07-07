53-летний мужчина до смерти избил жену

В Козельском районе задержан 53-летний мужчина, которого подозревают в убийстве собственной жены.

Преступление произошло 5 июля.

- Подозреваемый в ходе конфликта со своей женой избил ее, причинив закрытую травму грудной клетки, повлекшую смерть потерпевшей, - рассказали нам в пятницу, 7 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По имеющейся у следствия информации, подозреваемый и ранее неоднократно подвергал женщину избиению.