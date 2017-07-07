Чиновница попалась на фиктивной регистрации мигрантов

В Юхновском районе главу одного из сельских поселений ждёт суд за фиктивную регистрацию шести граждан Узбекистана. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в прокуратуре региона.
Преступление 33-летняя женщина совершила в апреле этого года. Местом пребывания иностранцев в документах значился дом чиновницы. Хотя на самом деле мигранты там не жили.
Подозреваемой грозит до трёх лет лишения свободы.
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