Раскрыто убийство мужчины, которого искали в Кондрово

В Кондрово задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины. Как мы уже рассказывали, тело было найдено 4 июля в зарослях травы (на фото).

Предполагаемому виновнику также 36 лет. Он был знаком с погибшим.

- Злоумышленник ранее не был судим, он из Кондрово, – рассказали нам в пятницу, 7 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, 14 июня мужчины заранее договорились о встрече, где между ними произошел личный конфликт. В результате подозреваемый задушил оппонента.

Сейчас предполагаемый виновник задержан.