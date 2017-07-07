Раскрыто убийство мужчины, которого искали в Кондрово

В Кондрово задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины. Как мы уже рассказывали, тело было найдено 4 июля в зарослях травы (на фото).
Предполагаемому виновнику также 36 лет. Он был знаком с погибшим.
- Злоумышленник ранее не был судим, он из Кондрово, – рассказали нам в пятницу, 7 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, 14 июня мужчины заранее договорились о встрече, где между ними произошел личный конфликт. В результате подозреваемый задушил оппонента.
Сейчас предполагаемый виновник задержан.
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