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Любителю покататься грозит 5 лет колонии

05.07.2017 15:57 1 330 Дмитрий Ивьев
Любителю покататься грозит 5 лет колонии

На днях в Балабаново задержали угонщика авто. Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное  завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- 33-летний заявитель накануне происшествия был в гостях у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки, - рассказали в среду, 5 июля, в УМВД по Калужской области. - Поздно вечером, когда градус выпитого подошел к своей максимальной отметке, заявитель уснул. Его товарищ, воспользовавшись ситуацией, взял ключи от не принадлежавшего ему автомобиля «Форд Фокус», проник в салон, запустил двигатель и скрылся в неизвестном направлении.

На утро, обнаружив пропажу, потерпевший сообщил о случившемся в отдел полиции.

Подозреваемому также 33 года. Ранее уже был судим. В своих показаниях он пояснил, что «просто хотел прокатиться на машине».

Максимальное наказание по данной статье – 5 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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