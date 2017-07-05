Следователи занялись убийством в Кондрово

Как мы уже рассказывали, в Дзержинском районе нашли тело 36-летнего мужчины, который пропал в Кондрово 14 июня.

Мать пропавшего обратилась в полицию 24 июня. Вскоре после этого была найдена машина, на которой уехал мужчина. А 4 июля в зарослях кустарника обнаружено тело пропавшего с признаками криминальной смерти, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Виновника ищут.