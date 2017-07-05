Студент обокрал склад на 300 тысяч

В Обнинске 24-летнего мужчину подозревают краже бытовой техники, посуды и колёс со склада на Киевском шоссе.

В помещение вор проник, взломав навесной замок. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, на этом складе предполагаемый виновник подрабатывал разнорабочим. В Москве он учится в одном из вузов.

Похищенное имущество возвращено владельцу.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.