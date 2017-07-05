Студент обокрал склад на 300 тысяч

В Обнинске 24-летнего мужчину подозревают краже бытовой техники, посуды и колёс со склада на Киевском шоссе.
В помещение вор проник, взломав навесной замок. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.
Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, на этом складе предполагаемый виновник подрабатывал разнорабочим. В Москве он учится в одном из вузов.
Похищенное имущество возвращено владельцу.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
|
Любителю покататься грозит 5 лет колонии 05.07.2017 15:57
Следователи занялись убийством в Кондрово 05.07.2017 14:52
Крупную партию героина нашли в Обнинске 05.07.2017 13:59
Калужанка убила в больнице новорождённую дочь 05.07.2017 10:38
Пропавший 36-летний мужчина найден мёртвым 05.07.2017 09:38
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: