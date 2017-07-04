Двое парней с наркотиками попались в Калуге

На днях в Калуге сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих парней.
- По визуальным признакам они находились в состоянии опьянения, - рассказали во вторник, 4 июля, в УМВД по Калуге. – Полицейские приняли решение их задержать и доставить на стационарный пост.
При обыске у задержанных – им 20 и 21 год – обнаружили более 4 грамм спайса. Это крупный размер. Один из парней при этом уже был судим за хранение наркотиков.
По новому делу им грозит до 10 лет лишения свободы.
|
В Обнинске задержали группу сутенёров 04.07.2017 14:11
Женщину утопили в канаве возле калужской трассы 03.07.2017 14:06
Под Малоярославцем на даче открыли казино 03.07.2017 13:27
Опубликовано видео с ограблением банкомата 01.07.2017 07:54
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: