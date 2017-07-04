Двое парней с наркотиками попались в Калуге

На днях в Калуге сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих парней.

- По визуальным признакам они находились в состоянии опьянения, - рассказали во вторник, 4 июля, в УМВД по Калуге. – Полицейские приняли решение их задержать и доставить на стационарный пост.

При обыске у задержанных – им 20 и 21 год – обнаружили более 4 грамм спайса. Это крупный размер. Один из парней при этом уже был судим за хранение наркотиков.

По новому делу им грозит до 10 лет лишения свободы.